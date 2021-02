Trump è stato rimosso da Twitter per sempre (Di giovedì 11 febbraio 2021) Trump bandito da Twitter “per sempre” Questa volta è per sempre. L’ex presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump è stato rimosso da Twitter in via definitiva. Il tycoon non potrà mai più creare un nuovo account sul social network nemmeno se tornasse a candidarsi. È un divieto permanente. Lo ha chiarito il direttore finanziario di Twitter Ned Segal, intervistato da Cnbc. “Se vieni rimosso dalla piattaforma, vieni rimosso dalla piattaforma”, ha detto Segal. “Ricordatevi che la nostra politica ha come principio quello di garantire che non venga permesso l’incitamento alla violenza”, ha aggiunto. La sospensione permanente decisa dalla piattaforma in gennaio è la “sanzione” più ... Leggi su tpi (Di giovedì 11 febbraio 2021)bandito da“per” Questa volta è per. L’ex presidente degli Stati Uniti d’America Donalddain via definitiva. Il tycoon non potrà mai più creare un nuovo account sul social network nemmeno se tornasse a candidarsi. È un divieto permanente. Lo ha chiarito il direttore finanziario diNed Segal, intervida Cnbc. “Se vienidalla piattaforma, vienidalla piattaforma”, ha detto Segal. “Ricordatevi che la nostra politica ha come principio quello di garantire che non venga permesso l’incitamento alla violenza”, ha aggiunto. La sospensione permanente decisa dalla piattaforma in gennaio è la “sanzione” più ...

