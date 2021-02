Trump è stato espulso per sempre da Twitter

Leggi su wired

(Di giovedì 11 febbraio 2021) US presdient Donaldand thelogo are seen in this photo illustration on December 1, 2017. (Photo by Jaap Arriens/NurPhoto)ha deciso che l’espulsione dell’ex presidente degli Stati Uniti, Donald, sarà permanente. Il magnate non potrà creare un nuovo account sulla piattaforma, nemmeno se decidesse di ricandidarsi a presidente. Il colpo di grazia arriva da Ned Segal, direttore finanziario di, durante un’intervista con la Cnbc. Segal in quell’occasione ha ricordato che il medesimo trattamento viene applicato a chiunque riceva questo tipo di divieto e, perciò, non sarebbe un’azione riservata all’ex presidente. “Quando vieni rimosso dalla piattaforma, vieni rimosso dalla piattaforma”, ha sottolineato Segal, ricordando agli utenti che la politica di...