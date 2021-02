Truffa all'Ama, licenziati due dipendenti: cancellavano le bollette di amici imprenditori. Danno da 260mila euro (Di giovedì 11 febbraio 2021) Avrebbero cancellato le bollette della tassa dei rifiuti, facendo risparmiare ad amici imprenditori 260mila euro. Con questa accusa due dipendenti dell'Ama, insieme ai rappresentanti legali di tre ... Leggi su leggo (Di giovedì 11 febbraio 2021) Avrebbero cancellato ledella tassa dei rifiuti, facendo risparmiare ad. Con questa accusa duedell'Ama, insieme ai rappresentanti legali di tre ...

