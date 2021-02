True Lies, CBS ordina il pilot del remake del film di James Cameron – Notizie serie tv (Di giovedì 11 febbraio 2021) True Lies, CBS ha ordinato il pilot del remake di True Lies, film di James Cameron con Arnold Schwarzenegger e Jamie Lee Curtis. Notizie serie tv Tra i tanti progetti revival/reboot annunciati in questi anni, pochi hanno raggiunto la fase della produzione del pilot, e tra quelli che ce l’hanno fatta, pochi sono stati ordinati a serie. CBS, dopo aver realizzato quest’anno il revival di The Equalizer e il sequel de Il Silenzio degli Innocenti (Clarice), ha deciso di provarci con un nuovo progetto. Il canale ha dato il via libera alla produzione del pilot di True Lies, adattamento ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 11 febbraio 2021), CBS hato ildeldidicon Arnold Schwarzenegger e Jamie Lee Curtis.tv Tra i tanti progetti revival/reboot annunciati in questi anni, pochi hanno raggiunto la fase della produzione del, e tra quelli che ce l’hanno fatta, pochi sono statiti a. CBS, dopo aver realizzato quest’anno il revival di The Equalizer e il sequel de Il Silenzio degli Innocenti (Clarice), ha deciso di provarci con un nuovo progetto. Il canale ha dato il via libera alla produzione deldi, adattamento ...

