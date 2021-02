True Detective | HBO svilupperà la quarta stagione senza Nic Pizzolatto

(Di giovedì 11 febbraio 2021) HBO sarebbe intenzionata a sviluppare ladiil creatore Nic, impegnato in altri progetti. Ladiverrà sviluppata da HBOil coinvolgimento del creatore della serie, Nic. A rivelarlo è il responsabile dei contenuti di HBO Max, Casey Bloys, che ha parlato della possibilità di trovare una strada da percorrerel'uomo che ha contribuito a dare vita alla serie antologica di successo. "Si può dire con certezza che stiamo lavorando con un paio di scrittori per trovare il tono giusto. È sicuramente un'area che molto interessante e penso che sarebbe intrigante il contributo di una ...

Movieplayer.it

