Trenitalia, ok prevenzione e controllo infezioni da agenti biologici (Di giovedì 11 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Rina, ente certificatore, attribuisce al gruppo FS la 'biosafety trust certification'. Trenitalia diventa, così, la prima impresa ferroviaria al mondo per modello di prevenzione e controllo delle infezioni da agenti biologici. Il gruppo FS fa sapere: "Oltre 18mila dispencer sui treni regionali, Frecce e InterCity, più di 135mila carrozze sanificate, senza dimenticare i safety kit distribuiti a bordo dei Frecciarossa e Frecciargento, le indicazioni per i flussi di entrata e uscita su tutta la flotta e i chilometri di segnaletica visiva posti a terra sulle carrozze. Sono i numeri e le azioni principali che hanno valso la Biosafety Trust Certification al Gruppo FS. Trenitalia infatti è la prima impresa ferroviaria al mondo a ottenere ...

