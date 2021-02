Transizione ecologica: un ministero da 70 miliardi nel patto tra Grillo e Draghi (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il dicastero gestirà 69,8 miliardi di fondi del Recovery Fund e avrà le competenze di Ambiente, Sviluppo Economico e Trasporti. Ma in pole position per guidarlo non c'è un grillino Leggi su today (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il dicastero gestirà 69,8di fondi del Recovery Fund e avrà le competenze di Ambiente, Sviluppo Economico e Trasporti. Ma in pole position per guidarlo non c'è un grillino

borghi_claudio : Chi lo dice al M5S che il dipartimento della transizione ecologica c'è già e lo dirige Grillo? - beppe_grillo : Un Super-Ministero per la transizione ecologica lo hanno Francia, Spagna, Svizzera, Costarica e altri paesi. Presto… - riccardo_fra : Il M5S ha messo al centro la sostenibilità, a partire dal Superbonus al 110%. Per rilanciare il Paese è necessario… - Rafols46968519 : Ho ritirato i bidoni per la raccolta differenziata. Il Mistero della Transizione ecologica. E altri racconti. #transizioneecologica - Corriere : Cos’è il ministero della transizione ecologica e come funziona in Francia e Spagna -