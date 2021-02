Transizione ecologica: le funzioni del nuovo Ministero (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il nuovo Ministero della Transizione ecologica sarà simile ai dicasteri di Francia e Spagna. Avrà competenze nell’ambito della sostenibilità Il Ministero della Transizione ecologica è realtà. Il premier incaricato Mario Draghi sembra aver accolto le richieste del padre del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo in merito al dicastero “green”. Ancora non sono chiare le competenze e se ne saprà di più una volta che si sarà insediato il nuovo governo. Intanto è possibile fare delle ipotesi su quelle che saranno le funzioni. I compiti del nuovo Ministero Una buona parte dei fondi del Next Generation UE saranno destinati alla declinazione ambientale dell‘economia, a partire dalla ... Leggi su zon (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ildellasarà simile ai dicasteri di Francia e Spagna. Avrà competenze nell’ambito della sostenibilità Ildellaè realtà. Il premier incaricato Mario Draghi sembra aver accolto le richieste del padre del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo in merito al dicastero “green”. Ancora non sono chiare le competenze e se ne saprà di più una volta che si sarà insediato ilgoverno. Intanto è possibile fare delle ipotesi su quelle che saranno le. I compiti delUna buona parte dei fondi del Next Generation UE saranno destinati alla declinazione ambientale dell‘economia, a partire dalla ...

borghi_claudio : Chi lo dice al M5S che il dipartimento della transizione ecologica c'è già e lo dirige Grillo? - beppe_grillo : Un Super-Ministero per la transizione ecologica lo hanno Francia, Spagna, Svizzera, Costarica e altri paesi. Presto… - riccardo_fra : Il M5S ha messo al centro la sostenibilità, a partire dal Superbonus al 110%. Per rilanciare il Paese è necessario… - Assorisorse : RT @EnergiaOltre: Di cosa si occupa e come funzione il super-ministero della #TransizioneEcologica in #Francia. - Carmela_oltre : RT @BlobRai3: LOST 'IN TRANSITION' 'Scusate ma non sarei perfetta io come Ministra della Transizione?'Scherza così Vladimir Luxuria su Twit… -