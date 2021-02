Transizione ecologica, in Europa il super-ministero voluto da Grillo c’è già. La proposta dei Cinque Stelle per Francia, Spagna e Svizzera non è affatto una novità (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ok di Mario Draghi al ministero della Transizione ecologica chiesto da Beppe Grillo. Una struttura che andrebbe a gestire la Transizione verso la Green Economy e di conseguenza a gestire le poderose risorse previste per tale passaggio nell’ambito dello stesso Recovery fund. Un’idea che ha subito convinto larga parte degli ambientalisti e anche le altre forze politiche, portando l’Italia ad allinearsi con scelte analoghe già fatte all’estero, a partire dalla Francia. Il via libera al super ministero dato dal premier incaricato sembra rendere più semplice l’appoggio al nuovo governo da parte dei pentastellati. “Un’ottima notizia. Un’importante innovazione a beneficio dell’Italia proposta da Beppe Grillo, che come sempre ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ok di Mario Draghi aldellachiesto da Beppe. Una struttura che andrebbe a gestire laverso la Green Economy e di conseguenza a gestire le poderose risorse previste per tale passaggio nell’ambito dello stesso Recovery fund. Un’idea che ha subito convinto larga parte degli ambientalisti e anche le altre forze politiche, portando l’Italia ad allinearsi con scelte analoghe già fatte all’estero, a partire dalla. Il via libera aldato dal premier incaricato sembra rendere più semplice l’appoggio al nuovo governo da parte dei pentastellati. “Un’ottima notizia. Un’importante innovazione a beneficio dell’Italiada Beppe, che come sempre ...

borghi_claudio : Chi lo dice al M5S che il dipartimento della transizione ecologica c'è già e lo dirige Grillo? - beppe_grillo : Un Super-Ministero per la transizione ecologica lo hanno Francia, Spagna, Svizzera, Costarica e altri paesi. Presto… - SBartezzaghi : (anagr.): Transizione Ecologica = sognatori eccezionali. #consultazionifantasy #origamihard - zazoomblog : Transizione ecologica in Europa il super-ministero voluto da Grillo c’è già. La proposta dei Cinque Stelle per Fran… - gioart79 : RT @claudio301065: Il discorso di #Grillo mi é piaciuto e stasera vengo a sapere che il Ministero della Transizione Ecologica diventerà rea… -