Transizione ecologica, cos'è il ministero chiesto da M5S (che in realtà c'era già) (Di giovedì 11 febbraio 2021) Un feticcio. O un drappo rosso. Supercazzola o cosa seria? Un'idea valida per alcuni, molto meno per altri, spuntata sul palcoscenico politico con l'obiettivo evidente di spingere una parte... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 11 febbraio 2021) Un feticcio. O un drappo rosso. Supercazzola o cosa seria? Un'idea valida per alcuni, molto meno per altri, spuntata sul palcoscenico politico con l'obiettivo evidente di spingere una parte...

borghi_claudio : Chi lo dice al M5S che il dipartimento della transizione ecologica c'è già e lo dirige Grillo? - beppe_grillo : Un Super-Ministero per la transizione ecologica lo hanno Francia, Spagna, Svizzera, Costarica e altri paesi. Presto… - riccardo_fra : Il M5S ha messo al centro la sostenibilità, a partire dal Superbonus al 110%. Per rilanciare il Paese è necessario… - PonytaEle : RT @italiadeidolori: 'Transizione ecologica': ma le masse di rincoglioniti, almeno, sanno che cazz'è?? Molti diranno: 'la natura! l'ambien… - missypippi : RT @NicolaPorro: ?? #Draghi ingoia il ministero green per imbarcare il M5s, Ursula s’accorge del pasticcio Ue sui #vaccini, il Corriere “agg… -