Tra Casaleggio e Grillo la spunta Di Maio Carelli ci spiega perché

Leggi su formiche

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Rimorsi? “Nessuno”. Rancori? “Neanche”. È stata una settimana al cardiopalma per Emilio, che ora tira un sospiro di sollievo, “finalmente un po’ di serenità”. Poco prima che Mario Draghi salisse le scale del Quirinale, ha lasciato il Movimento Cinque Stelle, dove militava da quasi tre anni, giornalista prestato a Montecitorio dopo una lunga carriera dall’altra parte della barricata, direttore di Sky Tg24. Un colpo mica da poco, per un Movimento che in lui, nonostante la breve militanza, vedeva un fermo punto di riferimento, e una guida per mediare e tradurre il linguaggio dei palazzi del potere. In una settimana è successo di tutto. Quandoha detto addio, lo hanno accusato di terremotare il Conte-ter, ovvero la spasmodica ricerca di “responsabili”, a.k.a. “costruttori”, per tenerlo in piedi. Adesso quegli stessi si affannano a ...