Tours-Perugia oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Champions League 2020/2021 volley

Tours VB-Sir Sicoma Monini Perugia sarà visibile oggi in tv: ecco canale, orario e come seguire in streaming il match valido per la Pool B di Champions League maschile 2020/2021. Ultimo impegno per i Block Devils nella "bolla" di casa che chiude la fase a gironi della massima competizione continentale per club. Dopo aver affrontato la Lube Civitanova nel derby italiano, i perugini vanno a caccia di punti per continuare a sperare nel passaggio del turno come una delle tre migliori seconde. La compagine francese si è dimostrata ostica, ma Perugia ha tutte le carte in regola per replicare il successo in tre set ottenuto nella gara di andata. REGOLAMENTO: CHI PASSA IL TURNO? IL CALENDARIO COMPLETO DELLA ...

