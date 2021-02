Torre del Greco, summit con l’Asl per discutere la situazione relativa alle scuole (Di giovedì 11 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – A Torre del Greco questa mattina c’è stato un summit tra l’amministrazione l’Asl per valutare la situazione relativa alle scuole. Il comune vesuviano in queste ultime ore è alle prese con molti contagi, sia all’interno dei plessi scolastici che non e rischia la zona rossa. L’incontro si è tenuto alle presenza del sindaco Giovanni Palomba, del responsabile dell’unità operativa prevenzione collettiva dell’Asl Napoli 3 Sud Vincenzo Sportiello, l’assessore alla pubblica istruzione Enrico Pensati, e la dirigente del settore Luisa Sorrentino. Queste le parole dell’Ente: “L’incontro è stato necessario in considerazione dell’invito formulato dal governatore della ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Adelquesta mattina c’è stato untra l’amministrazioneper valutare la. Il comune vesuviano in queste ultime ore èprese con molti contagi, sia all’interno dei plessi scolastici che non e rischia la zona rossa. L’incontro si è tenutopresenza del sindaco Giovanni Palomba, del responsabile dell’unità operativa prevenzione collettiva delNapoli 3 Sud Vincenzo Sportiello, l’assessore alla pubblica istruzione Enrico Pensati, e la dirigente del settore Luisa Sorrentino. Queste le parole dell’Ente: “L’incontro è stato necessario in considerazione dell’invito formulato dal governatore della ...

