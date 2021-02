Tonali verso il ritorno: ecco quando sarà a disposizione di Pioli (Di giovedì 11 febbraio 2021) Tonali verso il ritorno in campo col Milan: ecco quando l’ex Brescia sarà di nuovo a disposizione di Stefano Pioli Come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi a Milanello sono tornati ad allenarsi a pieno regime Ismael Bennacer e Simon Kjaer mentre restano ancora out Brahim Diaz e Sandro Tonali. LEGGI SU MILANNEWS24. Se per lo spagnolo i tempi sono ancora lunghi, per l’ex Brescia la via del ritorno è già stata intrapresa. Tonali dovrebbe tornare a disposizione di Pioli per la sfida di Europa League in programma il 18 febbraio a Belgrado contro la Stella Rossa. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 febbraio 2021)ilin campo col Milan:l’ex Bresciadi nuovo adi StefanoCome vi abbiamo riportato nei giorni scorsi a Milanello sono tornati ad allenarsi a pieno regime Ismael Bennacer e Simon Kjaer mentre restano ancora out Brahim Diaz e Sandro. LEGGI SU MILANNEWS24. Se per lo spagnolo i tempi sono ancora lunghi, per l’ex Brescia la via delè già stata intrapresa.dovrebbe tornare adiper la sfida di Europa League in programma il 18 febbraio a Belgrado contro la Stella Rossa. Leggi su Calcionews24.com

AntoVitiello : #Milan, allenamento in gruppo per #Bennacer, verso il recupero. #Kjaer allenamento sul campo ma non ancora con la… - Elisaerre19 : RT @MilanInter241: Ottima notizia per il #Milan: allenamento in gruppo per Simon #Kjaer, può essere tra i convocati contro lo Spezia. #Tona… - simonlebjames23 : RT @MilanInter241: Ottima notizia per il #Milan: allenamento in gruppo per Simon #Kjaer, può essere tra i convocati contro lo Spezia. #Tona… - FariStanislaus : RT @MilanInter241: Ottima notizia per il #Milan: allenamento in gruppo per Simon #Kjaer, può essere tra i convocati contro lo Spezia. #Tona… - MilanInter241 : Ottima notizia per il #Milan: allenamento in gruppo per Simon #Kjaer, può essere tra i convocati contro lo Spezia.… -