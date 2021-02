Tommaso Zorzi primo su Twitter, la frecciatina di Maria Teresa Ruta: i fan la difendono (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il successo di Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip è sempre più grande, celebrato ovunque dalla tv ai social come Instagram e Twitter. Il suo TZ Late Show piace veramente a tutti, al punto che lo stesso influencer ha voluto festeggiare gli ottimi risultati raggiunti… non senza sorprese! Ma cosa avrà mai combinato stavolta? LEGGI ANCHE – Tommaso Zorzi pronto uno show tutto suo in tv? Ecco quale sarà il suo futuro dopo il GF Vip Grande successo su Twitter per Tommaso Zorzi e il suo TZ Late Show: l’influencer brinda, ma Maria Teresa Ruta prova a rovinargli la festa. Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine ItalyTZ Late Show primo su Twitter: ... Leggi su funweek (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il successo dial Grande Fratello Vip è sempre più grande, celebrato ovunque dalla tv ai social come Instagram e. Il suo TZ Late Show piace veramente a tutti, al punto che lo stesso influencer ha voluto festeggiare gli ottimi risultati raggiunti… non senza sorprese! Ma cosa avrà mai combinato stavolta? LEGGI ANCHE –pronto uno show tutto suo in tv? Ecco quale sarà il suo futuro dopo il GF Vip Grande successo supere il suo TZ Late Show: l’influencer brinda, maprova a rovinargli la festa. Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine ItalyTZ Late Showsu: ...

