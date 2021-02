“Tirocini durante il percorso universitario per capire se si è portati per l’insegnamento”, ne parliamo con Andrea Gavosto [INTERVISTA] (Di giovedì 11 febbraio 2021) “Che cosa rende inadeguato il 17 per cento degli insegnanti? Il fatto di non comunicare agli studenti gli obiettivi della lezione, di non presentare chiaramente i contenuti di apprendimento, di non seguire nel corso della spiegazione una sequenza logica degli argomenti trattati”, spiega il direttore della Fondazione Agnelli, Andrea Gavosto, riferendosi agli esiti della ricerca intitolata Osservazioni in classe. “Gli insegnanti ci rivelano di sentirsi ben preparati per ciò che riguarda le conoscenze disciplinari, molto meno invece nelle competenze didattiche”. Alla fine, però, insiste Gavosto, “non sappiamo davvero che cosa avvenga nelle nostre aule”. L'articolo “Tirocini durante il percorso universitario per capire se si è portati per ... Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 11 febbraio 2021) “Che cosa rende inadeguato il 17 per cento degli insegnanti? Il fatto di non comunicare agli studenti gli obiettivi della lezione, di non presentare chiaramente i contenuti di apprendimento, di non seguire nel corso della spiegazione una sequenza logica degli argomenti trattati”, spiega il direttore della Fondazione Agnelli,, riferendosi agli esiti della ricerca intitolata Osservazioni in classe. “Gli insegnanti ci rivelano di sentirsi ben preparati per ciò che riguarda le conoscenze disciplinari, molto meno invece nelle competenze didattiche”. Alla fine, però, insiste, “non sappiamo davvero che cosa avvenga nelle nostre aule”. L'articolo “ilperse si èper ...

