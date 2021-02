Tiro con l’arco: la Nazionale italiana in raduno a Cantalupa (Di giovedì 11 febbraio 2021) La Nazionale italiana di Tiro con l’arco si è ritrovata in raduno al centro federale di Catalupa. Un appuntamento importante per la marcia di avvicinamento all’evento più atteso, quello a cinque cerchi. Gli azzurri si alleneranno intensamente fino al prossimo 17 febbraio, focalizzandosi soprattutto sulla distanza olimpica dei 70 metri, con l’obiettivo di centrare i pass che permetterebbero all’Italia di arrivare in Giappone al completo con 6 posti nella tappa di coppa del mondo di Parigi a fine giugno. A dirigere le operazioni lo staff tecnico della Nazionale, che vede in prima linea il Coordinatore Tecnico Sante Spigarelli e il suo assistente Giorgio Botto, i coach Matteo Bisiani, Natalia Valeeva e Amedeo Tonelli, il preparatore atletico Jacopo Cimmarrusti, il fisioterapista Davide ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ladiconsi è ritrovata inal centro federale di Catalupa. Un appuntamento importante per la marcia di avvicinamento all’evento più atteso, quello a cinque cerchi. Gli azzurri si alleneranno intensamente fino al prossimo 17 febbraio, focalizzandosi soprattutto sulla distanza olimpica dei 70 metri, con l’obiettivo di centrare i pass che permetterebbero all’Italia di arrivare in Giappone al completo con 6 posti nella tappa di coppa del mondo di Parigi a fine giugno. A dirigere le operazioni lo staff tecnico della, che vede in prima linea il Coordinatore Tecnico Sante Spigarelli e il suo assistente Giorgio Botto, i coach Matteo Bisiani, Natalia Valeeva e Amedeo Tonelli, il preparatore atletico Jacopo Cimmarrusti, il fisioterapista Davide ...

ZZiliani : L'Atalanta torna in finale di Coppa Italia 2 anni dopo la sfida con la #Lazio. Allora, sullo 0-0, un netto mani di… - OfficialSSLazio : 61' | #LazioCagliari 1-0 GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!! ?? @ciroimmobile ci porta avanti con un tiro dall'interno dell'… - forumJuventus : ??GOOOOOOL!!! Festeggia il compleanno con un tiro da fuori perfetto in buca d’angolo il nostro Cristiano Ronaldo ????… - marvelizzata : comunque per me quando uscirà la serie di hawkeye i corsi di tiro con l’arco avranno un picco - luismstrike : Quindi taglia borse con un taglio netto Plaza baby, faccio il pallonetto. Tu il moonwalk come Michael Jackson Ah,… -