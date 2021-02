“The Right Place To Be”, il ritorno di Al Castellana nel nome del soul (Di giovedì 11 febbraio 2021) “The Right Place To Be” il nuovo album di Al Castellana in uscita venerdì 29 Gennaio per Lademoto Records / Aldebaran Records su tutte le piattaforme digitali, cd e vinile special edition a tiratura limitata. Dodici tracce di pura soul music in bilico tra atmosfere e arrangiamenti provenienti dal suo background seventies e il soul/RNB contemporaneo. A quattro anni dall’ultimo lavoro “souleidoscopic Luv”, torna uno dei rappresentanti del soul contemporaneo italiano più amato all’estero, ma anche uno dei pionieri dell’Hip-Hop nazionale che a partire dagli Anni ’90 ha collaborato con artisti come Neffa, Fabri Fibra, Sottotono e Ghemon. “The Right Place To Be” è un album che già dal titolo mostra il senso che l’artista ha voluto dare ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 11 febbraio 2021) “TheTo Be” il nuovo album di Alin uscita venerdì 29 Gennaio per Lademoto Records / Aldebaran Records su tutte le piattaforme digitali, cd e vinile special edition a tiratura limitata. Dodici tracce di puramusic in bilico tra atmosfere e arrangiamenti provenienti dal suo background seventies e il/RNB contemporaneo. A quattro anni dall’ultimo lavoro “eidoscopic Luv”, torna uno dei rappresentanti delcontemporaneo italiano più amato all’estero, ma anche uno dei pionieri dell’Hip-Hop nazionale che a partire dagli Anni ’90 ha collaborato con artisti come Neffa, Fabri Fibra, Sottotono e Ghemon. “TheTo Be” è un album che già dal titolo mostra il senso che l’artista ha voluto dare ...

