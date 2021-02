The Mandalorian, Lucasfilm licenzia Gina Carano: il motivo (Di giovedì 11 febbraio 2021) Gina Carano è stata licenziata da Lucasfilm, casa produttrice della live action The Mandalorian: l’attrice non comparirà nelle prossime stagioni per alcuni post controversi sui social. Emma McIntyre/Getty ImagesÈ ufficiale: Gina Carano non lavorerà più per Lucasfilm, la casa di produzione cinematografica statunitense fondata da George Lucas. L’attrice, nota al pubblico per aver interpretato il personaggio di Cara Dune nelle prime due stagioni di The Mandalorian, serie tv collegata all’universo di Star Wars, è stata licenziata per alcuni post controversi pubblicati sui social media. Un portavoce della Lucasfilm ha fatto sapere che non sarà presente nelle prossime stagioni e sarà assente anche dai futuri ... Leggi su ck12 (Di giovedì 11 febbraio 2021)è statata da, casa produttrice della live action The: l’attrice non comparirà nelle prossime stagioni per alcuni post controversi sui social. Emma McIntyre/Getty ImagesÈ ufficiale:non lavorerà più per, la casa di produzione cinematografica statunitense fondata da George Lucas. L’attrice, nota al pubblico per aver interpretato il personaggio di Cara Dune nelle prime due stagioni di The, serie tv collegata all’universo di Star Wars, è statata per alcuni post controversi pubblicati sui social media. Un portavoce dellaha fatto sapere che non sarà presente nelle prossime stagioni e sarà assente anche dai futuri ...

Ojsilvagmailco1 : Lucasfilm condena postagens de Gina Carano - IGNitalia : L'attrice Gina Carano, il volto di Cara Dune in #TheMandalorian, è stata licenziata per alcuni suoi post sui social… - fiurex : Mi stava molto simpatica Gina Carano prima di venire a conoscenza delle dichiarazioni che aveva fatto. Non so se es… - IvstinreaIity : quando in the mandalorian s3 diranno che cara dune è crepata -