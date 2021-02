“The Mandalorian”, licenziata Gina Carano: i 12 allontanamenti più famosi da film e serie tv (Di giovedì 11 febbraio 2021) Dopo i contenuti piuttosto controversi postati sui profili social di Gina Carano, Lucasfilm ha deciso di prendere le distanze dall’attrice che interpreta Cara Dune nella serie The Mandalorian. Non è la prima volta che Carano suscita indignazione in rete per ciò che diffonde sui social, e non è la prima volta che un attore viene allontanato dal film o dalle serie tv a cui sta lavorando. Tra controversie, pesanti accuse o contratti iniqui. Leggi anche › Pedro Pascal sostiene la sorella Luz, transessuale: l’omaggio su Instagram ... Leggi su iodonna (Di giovedì 11 febbraio 2021) Dopo i contenuti piuttosto controversi postati sui profili social di, Lucasha deciso di prendere le distanze dall’attrice che interpreta Cara Dune nellaThe. Non è la prima volta chesuscita indignazione in rete per ciò che diffonde sui social, e non è la prima volta che un attore viene allontanato dalo dalletv a cui sta lavorando. Tra controversie, pesanti accuse o contratti iniqui. Leggi anche › Pedro Pascal sostiene la sorella Luz, transessuale: l’omaggio su Instagram ...

