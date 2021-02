The Mandalorian: Gina Carano licenziata da Lucasfilm per il post "abominevole" sugli Ebrei (Di giovedì 11 febbraio 2021) Dopo l'ennesimo post controverso, Lucasfilm ha licenziato Gina Carano definendo il suo paragone tra Ebrei e Repubblicani 'abominevole'. Dopo l'ennesima controversia scatenata da un post su Twitter in cui paragonava l'attuale situazione politica negli Stati Uniti a quella degli Ebrei in Germania durante il regime nazista, Gina Carano è stata licenziata da Lucasfilm. La compagnia ha diffuso un comunicato in cui si legge: "Gina Carano non è attualmente impiegata presso Lucasfilm e non ci sono piani per lei in futuro. Tuttavia, i suoi post sui social media che denigrano le persone in base alle loro identità culturali e ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 11 febbraio 2021) Dopo l'ennesimocontroverso,ha licenziatodefinendo il suo paragone trae Repubblicani ''. Dopo l'ennesima controversia scatenata da unsu Twitter in cui paragonava l'attuale situazione politica negli Stati Uniti a quella degliin Germania durante il regime nazista,è statada. La compagnia ha diffuso un comunicato in cui si legge: "non è attualmente impiegata pressoe non ci sono piani per lei in futuro. Tuttavia, i suoisui social media che denigrano le persone in base alle loro identità culturali e ...

