The Mandalorian, Gina Carano fuori dal film: "Frasi inaccettabili" (Di giovedì 11 febbraio 2021) L'attrice della famosa serie tv è stata licenziata dopo aver esposto su Instagram alcune opinioni negazioniste e fuorvianti nei confronti degli ebrei deportati durante la Seconda guerra mondiale L'articolo proviene da Gossip e Tv.

