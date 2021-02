(Di giovedì 11 febbraio 2021) Theof Us, la serie tratta dal celebre videogame ha un’altra conferma nel cast, si tratta dinel ruolo diTheof Us sta per diventare una serie TV prodotta da HBO e il produttore esecutivolo stesso Neil Druckman, autore e direttore creativo dello stesso videogame. Dopo aver annunciato la partecipazione dell’attrice Bella Ramsey nel ruolo di Ellie, è stato annunciato anche il ruolo di. Theof US:nel ruolo diad interpretare, dopo che abbiamo già visto l’attore in The Mandalorian e nel ruolo del cattivo in Wonder Woman 1984. L’attore ...

Svelato il cast diof Us ; nell' adattamento televisivo del celebre videogioco , i personaggio hanno finalmente un volto. Il primo grande annuncio riguarda Pedro Pascal , che si prende una pausa dall'universo ...Scelti i protagonisti della serie TV dedicata a The Last of Us: Pedro Pascal sarà Joel mentre Ellie sarà interpretata da Bella Ramsey.