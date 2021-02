The Grey Man – Chris Evans come cattivo nel film (Di giovedì 11 febbraio 2021) I Fratelli Russo stanno prendendo in giro il ruolo del cattivo di Chris Evans nel loro prossimo thriller di spionaggio ad alto budget per Netflix intitolato The Grey Man . I discorsi sui Fratelli Russo che adattano l’omonimo romanzo di Mark Greaney del 2009 sono iniziati nel 2014. Quando i Russo erano appena usciti da L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Compleanno Johnny Depp: 56 anni Sabrina Ferilli compie 55 anni Ilaria Occhini è morta a 85 anni Tom Hanks rivela un nuovo look per il biopic su Elvis Thor: Love and Thunder – Altre novità sugli attori “The Muppet Show” arriva finalmente su Disney + Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 11 febbraio 2021) I Fratelli Russo stanno prendendo in giro il ruolo deldinel loro prossimo thriller di spionaggio ad alto budget per Netflix intitolato TheMan . I discorsi sui Fratelli Russo che adattano l’omonimo romanzo di Mark Greaney del 2009 sono iniziati nel 2014. Quando i Russo erano appena usciti da L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Compleanno Johnny Depp: 56 anni Sabrina Ferilli compie 55 anni Ilaria Occhini è morta a 85 anni Tom Hanks rivela un nuovo look per il biopic su Elvis Thor: Love and Thunder – Altre novità sugli attori “The Muppet Show” arriva finalmente su Disney +

Ultime Notizie dalla rete : The Grey Chris Evans in The Grey Man: i Russo anticipano un ruolo da villain per l'attore

Anthony e Joe Russo hanno anticipato i primi dettagli sul ruolo del villain che Chris Evans ricoprirà nel loro nuovo film, The Grey Man , che sarà il film con il budget più alto mai realizzato da Netflix. Il film sarà l'adattamento dell'omonimo romanzo di Mark Greaney del 2009 e pare che i due fratelli fossero interessati ...

