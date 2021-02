The Gray Man | Chris Evans sarà il cattivo nel film dei fratelli Russo

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Dopo aver incarnato un eroe positivo come Captain America,ildi turno nella nuova spy story diretta daiper Netflix, TheMan. Ihanno anticipato un ruolo daper la starnel loro spy thriller big budget realizzato per Netflix, TheMan, tratto dal romanzo omonimo di Mark Greaney del 2009. Lo sviluppo di TheMan risale al 2014, ben prima del successo di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Dopo l'hit Tyler Rake, Joe e Anthonysono tornati a collaborare con Netflix che gli ha affidato 200 milioni di dollari per il loro nuovo spy thriller, ...

I fratelli Russo hanno anticipato un ruolo da cattivo per la star Chris Evans nel loro spy thriller big budget realizzato per Netflix, The Gray Man, tratto dal romanzo omonimo di Mark Greaney del 2009. Lo sviluppo di The Gray Man risale al 2014, ben prima del successo di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Dopo aver incarnato un eroe positivo come Captain America, Chris Evans sarà il cattivo di turno nella nuova spy story diretta dai fratelli Russo per Netflix, The Gray Man.