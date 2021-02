The Essex Serpent, Claire Danes sostituirà Keira Knightley nella serie Apple TV+ (Di giovedì 11 febbraio 2021) The Essex Serpent, Claire Danes di Homeland sostituirà Keira Knightley nella serie di Apple TV+ tratta dal romanzo di Sarah Parry. E’ un periodo particolare anche per le produzioni americane, e non è la prima volta che lo diciamo. Oltre a dover rispettare dei rigidi protocolli di sicurezza, come tutti in fondo, le varie sono alle prese anche con potenziali defezioni di attori che avevano già scritturato ma che per cause legate alla pandemia non possono più partecipare. Era il caso di Keira Knightley, che sarebbe stata la protagonista di The Essex Serpent di Apple TV+, ma ha dovuto lasciare per ragioni legate alla pandemia e alla sua ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 11 febbraio 2021) Thedi HomelanddiTV+ tratta dal romanzo di Sarah Parry. E’ un periodo particolare anche per le produzioni americane, e non è la prima volta che lo diciamo. Oltre a dover rispettare dei rigidi protocolli di sicurezza, come tutti in fondo, le varie sono alle prese anche con potenziali defezioni di attori che avevano già scritturato ma che per cause legate alla pandemia non possono più partecipare. Era il caso di, che sarebbe stata la protagonista di ThediTV+, ma ha dovuto lasciare per ragioni legate alla pandemia e alla sua ...

