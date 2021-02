Tg Politico Parlamentare, edizione dell’11 febbraio 2021 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Gli spostamenti tra le regioni restano vietati, anche tra zone gialle. È ormai scontata la proroga delle limitazioni in scadenza lunedì, l’unico interrogativo è se le misure verranno allungate dal governo uscente o dal nuovo esecutivo Draghi. A raccomandare prudenza è la curva dei contagi, stabile ormai da due settimane con circa 13 mila casi e 3-400 morti al giorno. Numeri ancora troppo alti, tanto più in presenza delle varianti che tengono in scacco l’Europa. Intanto oggi le regioni hanno detto la loro, confermando lo stop agli spostamenti. Il leader dei governatori, Stefano Bonaccini, ha poi chiesto al nuovo governo un incontro per una discussione “a 360 gradi” sul nuovo Dpcm, per valutare le possibili riaperture di alcune attività.Si tornerà però a sciare in area gialla. Gli impianti potranno riaprire con le nuove regole: obbligo di mascherina sulle piste e skipass limitati. CINQUE STELLE DIVISI SU DRAGHI Leggi su dire (Di giovedì 11 febbraio 2021) Gli spostamenti tra le regioni restano vietati, anche tra zone gialle. È ormai scontata la proroga delle limitazioni in scadenza lunedì, l’unico interrogativo è se le misure verranno allungate dal governo uscente o dal nuovo esecutivo Draghi. A raccomandare prudenza è la curva dei contagi, stabile ormai da due settimane con circa 13 mila casi e 3-400 morti al giorno. Numeri ancora troppo alti, tanto più in presenza delle varianti che tengono in scacco l’Europa. Intanto oggi le regioni hanno detto la loro, confermando lo stop agli spostamenti. Il leader dei governatori, Stefano Bonaccini, ha poi chiesto al nuovo governo un incontro per una discussione “a 360 gradi” sul nuovo Dpcm, per valutare le possibili riaperture di alcune attività.Si tornerà però a sciare in area gialla. Gli impianti potranno riaprire con le nuove regole: obbligo di mascherina sulle piste e skipass limitati. CINQUE STELLE DIVISI SU DRAGHI

