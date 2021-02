Tg Cultura, edizione dell’11 febbraio 2021 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Nel 2020 il calo medio dei visitatori nei musei statali è stato del 75% rispetto al 2019, con un crollo degli incassi da 240 a 60 milioni di euro. “Per superare questa crisi, è necessario che i luoghi della cultura ripensino la loro funzione, trasformandosi in centri aperti alla comunità per molteplici attività”, ha detto Massimo Osanna, da settembre direttore generale dei musei statali italiani. In particolare, il Museo egizio di Torino ha accusato un calo del 70%, le Gallerie dell’Accademia di Venezia del 68%, gli Uffizi del 70%, il Colosseo dell’80%, il Parco archeologico di Pompei dell’85% e il Museo archeologico di Reggio Calabria del 75%. – POMPEI A ROMA, AL COLOSSEO LA GRANDE MOSTRA Leggi su dire (Di giovedì 11 febbraio 2021) Nel 2020 il calo medio dei visitatori nei musei statali è stato del 75% rispetto al 2019, con un crollo degli incassi da 240 a 60 milioni di euro. “Per superare questa crisi, è necessario che i luoghi della cultura ripensino la loro funzione, trasformandosi in centri aperti alla comunità per molteplici attività”, ha detto Massimo Osanna, da settembre direttore generale dei musei statali italiani. In particolare, il Museo egizio di Torino ha accusato un calo del 70%, le Gallerie dell’Accademia di Venezia del 68%, gli Uffizi del 70%, il Colosseo dell’80%, il Parco archeologico di Pompei dell’85% e il Museo archeologico di Reggio Calabria del 75%. – POMPEI A ROMA, AL COLOSSEO LA GRANDE MOSTRA

