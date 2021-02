Terrore in ospedale, positivo al Covid da fuoco alla struttura (Di giovedì 11 febbraio 2021) Panico nell’ospedale di Cadiz, positivo al Covid incendia la struttura. L’uomo, 63 anni, era ricoverato al sesto piano dell’ospedale universitario Puerta del Mar. Apparentemente voleva approfittare della confusione per andarsene, ma è stato fermato mentre si trovava ancora all’interno dell’edificio, riferisce il quotidiano la Voz de Cadiz. Ora il paziente è piantonato in un altro nosocomio. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 11 febbraio 2021) Panico nell’di Cadiz,alincendia la. L’uomo, 63 anni, era ricoverato al sesto piano dell’universitario Puerta del Mar. Apparentemente voleva approfittare della confusione per andarsene, ma è stato fermato mentre si trovava ancora all’interno dell’edificio, riferisce il quotidiano la Voz de Cadiz. Ora il paziente è piantonato in un altro nosocomio. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

carstairsjem : L’autentico terrore di sentir squillare il telefono e realizzare che è il reparto di psichia dell’ospedale universi… - CeoBru : RT @GiancarloDeRisi: Sono stati fermati e identificati in200 dopo il vile pestaggio di un 19enne per mano di 5 albanesi. Il centro di Mestr… - Daniela192601 : RT @GiancarloDeRisi: Sono stati fermati e identificati in200 dopo il vile pestaggio di un 19enne per mano di 5 albanesi. Il centro di Mestr… - MissDarcy60 : RT @GiancarloDeRisi: Sono stati fermati e identificati in200 dopo il vile pestaggio di un 19enne per mano di 5 albanesi. Il centro di Mestr… - alberto62x : RT @GiancarloDeRisi: Sono stati fermati e identificati in200 dopo il vile pestaggio di un 19enne per mano di 5 albanesi. Il centro di Mestr… -