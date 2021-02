Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Caserta, 11 feb. (Adnkronos) - ", per quanto possa sembrare strano, è unin cui veramente abbiamo il cuore a. Mi chiedo chi situtte questeche si potevano evitare, la soddisfazione personale di dire 'avevo ragione' mifica. Sono anni che andiamo gridando qualcosa che guardiamo con i nostri occhi, non siamo scienziati, ricordo quando qualcuno faceva dell'ironia. Ma io ho due fratelli che sonodi cancro, sonotra le mie braccia e non è che qualcuno me li ha raccontati. Ai bambini che sononella mia parrocchia ho fatto il funerale, non è che qualcuno me lo ha detto. E allora il testimone oculare, che vive in un luogo, ...