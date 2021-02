Tempesta d'amore, anticipazioni 11 febbraio: l'ira di Michelle (Di giovedì 11 febbraio 2021) Turbamenti d'amore e nuove consapevolezze caratterizzeranno la puntata di Tempesta d'amore di oggi, giovedì 11 febbraio, come rivelano le anticipazioni della seguitissima soap opera di Rete 4. In particolare, Vanessa continuerà ad essere sfuggente con Robert in quanto, perdutamente innamorata di lui, non vorrà fargli capire i suoi veri sentimenti e gli farà credere di aver perso la testa per Paul. Dunque, ogni volta che incrocerà il personal trainer inizierà a flirtare con lui in modo esplicito davanti agli occhi attoniti del Saalfeld. Tuttavia, questo atteggiamento procurerà alla Sonnbichler un mare di guai in quanto Michelle, appena si accorgerà della novità si infurierà con lei e le intimerà di lasciare in pace il suo fidanzato. Intanto, Lucy sarà molto in crisi per il destino ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 11 febbraio 2021) Turbamenti d'e nuove consapevolezze caratterizzeranno la puntata did'di oggi, giovedì 11, come rivelano ledella seguitissima soap opera di Rete 4. In particolare, Vanessa continuerà ad essere sfuggente con Robert in quanto, perdutamente innamorata di lui, non vorrà fargli capire i suoi veri sentimenti e gli farà credere di aver perso la testa per Paul. Dunque, ogni volta che incrocerà il personal trainer inizierà a flirtare con lui in modo esplicito davanti agli occhi attoniti del Saalfeld. Tuttavia, questo atteggiamento procurerà alla Sonnbichler un mare di guai in quanto, appena si accorgerà della novità si infurierà con lei e le intimerà di lasciare in pace il suo fidanzato. Intanto, Lucy sarà molto in crisi per il destino ...

