Telefonata Biden-Xi specchio delle tesissime relazioni Usa-Cina Il video

(Di giovedì 11 febbraio 2021)-XiUsa-Milano, 11 feb. (askanews) – Joeha tenuto la sua primada presidente con Xi Jinping, insistendo con il leader cinese sul commercio e sulle numerose preoccupazioni per il rispetto dei diritti umani. I due leader hanno parlato poche ore dopo cheha annunciato i piani per una task force del Pentagono per rivedere la strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti sulla. Nonchè dopo l’annuncio di nuove sanzioni contro il regime militare del Myanmar, insediatosi a seguito di un colpo di stato. Preoccupazioni di“per le pratiche coercitive e sleali” cinesi, la loro repressione a Hong Kong, ...

Telefonata Biden

In questo contesto è avvenuta la prima tra Xi Jinping e, dopo l'entrata in carica di quest'ultimo e l'inizio della nuova amministrazione Usa. Nell'occasione, Xi ha posto l'accento ... Dopo le tensioni tra Usa e Cina, la prima telefonata tra Biden e Xi ha riguardato proprio i temi alla base dello scontro tra le due Nazioni ... I presidenti di Stati Uniti e Cina, rispettivamente Joe Biden e Xi Jinping, hanno parlato al telefono per la prima volta dall'insediamento di Biden alla Casa Bianca. La chiacchierata è stata tutto so ...