Tecnologia e medicina | l’Italia sviluppa i microrobot che viaggiano nel corpo umano

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Sarannoti nel nostro Paese i primicapaci di muoversi in maniera autonoma nela fini terapeutici. Si tratta di una novità scientifica molto importante di cuiè adesso protagonista assoluta. L’obiettivo di questi robot piccolissimi sarà quello di eseguire procedure mediche non invasive all’interno del. Questo grazie al nuovo progetto di ricerca Celloids, finanziato dal Consiglio europeo della ricerca (Erc). Un programma sovvenzionato con 1,5 milioni di euro in cinque anni e coordinato da Stefano Palagi, ricercatore dell’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, uno degli istituti universitari più importanti al mondo per la robotica. Il ruolo della Scuola Sant’Anna Dopo aver conseguito il ...

Per Barbara Mangiacavalli occorre puntare su "una multi professionalità vera, senza vecchie subordinazioni e rivendicazioni che con salute e qualità non hanno a che fare". Per David Lazzari "l'efficie ...
Telemedicina, Intelligenza Artificiale, fascicolo sanitario elettronico, app, in due parole: salute digitale, quella che si avvale di programmi software di alta qualità per prevenire, gestire, trattar ...