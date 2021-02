Tartaruga marina: origini, curiosità e un’idea speciale per San Valentino (Di giovedì 11 febbraio 2021) La Caretta Caretta – la comune Tartaruga marina – è una specie carnivora. Vive essenzialmente due fasi ecologiche nel corso della sua vita: all’inizio nuota alla superficie del mare aperto e, in un secondo momento, si sposta sul fondale per avere più quiete. La Tartaruga marina è diffusa tanto nelle acque degli Oceani Atlantico, Indiano e Pacifico quanto nel bacino del Mediterraneo e del Mar Nero. In particolar modo, nel mar Mediterraneo i siti di deposizione delle uova si trovano soprattutto nella zona orientale: in Grecia, Turchia, Cipro e Libia; mentre nella zona occidentale del Mediterraneo le nidificazioni sono da ritenersi un evento eccezionale. In Italia, se i nidi deposti annualmente sono solamente alcune decine di unità (contro le 7mila dell’intero mar Mediterraneo), i mari attorno alla penisola hanno una ... Leggi su newsagent (Di giovedì 11 febbraio 2021) La Caretta Caretta – la comune– è una specie carnivora. Vive essenzialmente due fasi ecologiche nel corso della sua vita: all’inizio nuota alla superficie del mare aperto e, in un secondo momento, si sposta sul fondale per avere più quiete. Laè diffusa tanto nelle acque degli Oceani Atlantico, Indiano e Pacifico quanto nel bacino del Mediterraneo e del Mar Nero. In particolar modo, nel mar Mediterraneo i siti di deposizione delle uova si trovano soprattutto nella zona orientale: in Grecia, Turchia, Cipro e Libia; mentre nella zona occidentale del Mediterraneo le nidificazioni sono da ritenersi un evento eccezionale. In Italia, se i nidi deposti annualmente sono solamente alcune decine di unità (contro le 7mila dell’intero mar Mediterraneo), i mari attorno alla penisola hanno una ...

Notiziedi_it : Tartaruga marina sulla spiaggia di Fregene: soccorsa, aveva una lenza in bocca - ToscanaAmbiente : Salvata da morte sicura una piccola tartaruga marina spiaggiata a Baratti - canaledieci : Si tratta di una giovane tartaruga marina della specie Caretta Caretta priva di pinna e con la lenza ancora in bocc… - simcopter : RT @rep_roma: Tartaruga marina sulla spiaggia di Fregene: soccorsa, aveva una lenza in bocca [aggiornamento delle 14:23] - SabrinaSunny24 : RT @rep_roma: Tartaruga marina sulla spiaggia di Fregene: soccorsa, aveva una lenza in bocca [aggiornamento delle 14:23] -