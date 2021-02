Talento sprecato? Cassano risponde a France Football (Di giovedì 11 febbraio 2021) Antonio Cassano ha risposto alle accuse di France Football che lo ha nominato il più grande Talento del calcio sprecato La vetta della classifica dei talenti sprecati non può certo essere un vanto per Antonio Cassano. L’ex attaccante della Sampdoria ha risposto a France Football attraverso i microfoni di Bobo Tv. «Ho letto che mi hanno dato il Pallone d’Oro al contrario. Ma è la scoperta dell’acqua calda, si sapeva questa roba qui. Però andiamo avanti, hanno ragione». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Antonioha risposto alle accuse diche lo ha nominato il più grandedel calcioLa vetta della classifica dei talenti sprecati non può certo essere un vanto per Antonio. L’ex attaccante della Sampdoria ha risposto aattraverso i microfoni di Bobo Tv. «Ho letto che mi hanno dato il Pallone d’Oro al contrario. Ma è la scoperta dell’acqua calda, si sapeva questa roba qui. Però andiamo avanti, hanno ragione». Leggi su Calcionews24.com

