Super-G maschile Mondiali Cortina 2021 oggi in tv: canale, orario e diretta streaming (Di giovedì 11 febbraio 2021) oggi va in scena il Super-G maschile di Cortina d'Ampezzo, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di sci alpino. Primo giorno di gare, con qualche giorno di ritardo, per gli uomini nella rassegna iridata sulle nevi italiane. Dominik Paris e Christof Innerhofer vanno a caccia di una medaglia sulle nevi di casa. La gara è in programma oggi giovedì 11 febbraio alle ore 13, e sarà trasmessa in diretta tv su Rai 3 ed Eurosport, oltre che in streaming sulle piattaforme Rai Play ed Eurosport Player. Sportface.it seguirà la sfida con una diretta scritta aggiornata minuto per minuto.

