Street Fighter V: un leak potrebbe rivelare il nuovo personaggio (Di giovedì 11 febbraio 2021) Stando ad un recente leak, il celebre picchiaduro Street Fighter V potrebbe arricchirsi di un nuovo personaggio all’interno del roster di quelli già presenti, tra classici e moderni Ricordiamo subito che la notizia riguardante il nuovo personaggio di Street Fighter V è un leak, quindi non c’è ancora nulla di ufficiale e va presa con le dovute pinze. Una volta chiarito questo punto, vediamo dunque che cosa sappiamo a riguardo. Street Fighter V: che cosa si sa del nuovo personaggio In una e-mail di Kotaku, su Twich sono stati svelati alcuni dettagli riguardo al possibile nuovo personaggio di casa ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 11 febbraio 2021) Stando ad un recente, il celebre picchiaduroarricchirsi di unall’interno del roster di quelli già presenti, tra classici e moderni Ricordiamo subito che la notizia riguardante ildiV è un, quindi non c’è ancora nulla di ufficiale e va presa con le dovute pinze. Una volta chiarito questo punto, vediamo dunque che cosa sappiamo a riguardo.V: che cosa si sa delIn una e-mail di Kotaku, su Twich sono stati svelati alcuni dettagli riguardo al possibiledi casa ...

In questi giorni Street Fighter II soffia su un hadoken da trenta candeline e io di Street Fighter II ne ho giocati e acquistati troppi, ma ancora non sono abbastanza. Con 193 uscite, la saga di Ryu ...

Stai guardando Pubblicità Stai guardando Pubblicità Capcom ha ricordato durante il fine settimana che sono trascorsi 30 anni da quando Street Fighter II era pubblicato per la prima volta, nel lontano 6 febbraio 1991. Era un decisivo passo avanti per i combattimenti e la grafica dei videogiochi in generale, ed è esploso completamente ...

Stando ad un recente leak, il picchiaduro Street Fighter V potrebbe arricchirsi di un nuovo personaggio all'interno del roster.

Se non avete mai provato Street Fighter V: Champion Edition - e siete possessori di una console Sony - questa potrebbe essere l'occasione giusta per dare una chance al celebre picchiaduro della casa d ...

