Strage di tartarughe marine | un esemplare spiaggiato ogni 2 giorni | l’allarme di Ecoitaliasolidale

Il Corriere della Città

Non è fuori luogo parlare di '' per ciò che sta avvenendo in quest'ultimo periodo sul litorale romano. Tanti, tantissimi gli esemplari di tartaruga trovati spiaggiati e senza vita sulle nostre coste. Lunedì scorso l'ultimo - ...La ex torretta si trova nei pressi del luogo delladel 29 giugno 2009 e attualmente ospita ... La struttura ospita anche il gruppo dei motociclisti delleLente e l'associazione di ...Non è fuori luogo parlare di “strage” per ciò che sta avvenendo in quest’ultimo periodo sul litorale romano. Tanti, tantissimi gli esemplari di tartaruga trovati spiaggiati e senza vita sulle nostre c ...Sono 10mila le Caretta caretta morte in un anno in Italia, 40mila esemplari nel Mediterraneo. Raccontare la storia di un salvataggio è un'ottima notizia.