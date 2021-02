Stop alle porte girevoli fra politica e affari

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Questa volta è toccatoparti sociali: il presidente Draghi ha incontrato i sindacati, Confindustria e alcune associazioni di categoria e organizzazioni come Confcommercio, Coldiretti, Legambiente. Di per sé, è già una bella novità: ci ricordiamo di un solo altro caso in cui un premier incaricato ha convocato organizzazioni che rappresentano interessi diffusi come Greenpeace e il WWF per redigere il programma di governo. The Good Lobby, e con noi altre centinaia di migliaia di soggetti della società civile in rappresentanza di tantissimi temi e punti di vista, purtroppo non verrà audita nei prossimi giorni. Questo spegne un po’ il nostro entusiasmo: finalmente - come già avviene nello spazio politico europeo - si dà ascolto anche alla società civile - ma questa prassi andrebbe estesa e consolidata. Non sono solo i grandi nomi del mondo ambientalista a meritare di ...