Stop agli account degli under 13 su TikTok, ma abbiamo sperimentato che il blocco è facilmente aggirabile (Di giovedì 11 febbraio 2021) «Come cambiare la data di nascita su TikTok?». La mattina del del 9 febbraio questa domanda è stata fatta talmente tante volte a Google da finire tra le ricerche in tendenza. Una domanda nata dalla svolta decisa da TikTok dopo le richieste del Garante della Privacy. A partire dal 9 febbraio la piattaforma ha inserito delle limitazioni in base all’età dichiarata dagli utenti. L’età minima per iscriversi resta 13 anni ma chi si iscrive alla piattaforma prima dei 16 anni avrà delle limitazioni di default. Il suo profilo sarà automaticamente privato, verrà disabilitata la possibilità di inviare e ricevere messaggi e alcune funzionalità, come la modalità Duetto e la modalità Stitch, saranno limitate. L’annuncio è arrivato nel Safer Internet Day, la giornata internazionale per la sensibilizzazione ai rischi che comporta internet. Oltre ... Leggi su open.online (Di giovedì 11 febbraio 2021) «Come cambiare la data di nascita su?». La mattina del del 9 febbraio questa domanda è stata fatta talmente tante volte a Google da finire tra le ricerche in tendenza. Una domanda nata dalla svolta decisa dadopo le richieste del Garante della Privacy. A partire dal 9 febbraio la piattaforma ha inserito delle limitazioni in base all’età dichiarata dutenti. L’età minima per iscriversi resta 13 anni ma chi si iscrive alla piattaforma prima dei 16 anni avrà delle limitazioni di default. Il suo profilo sarà automaticamente privato, verrà disabilitata la possibilità di inviare e ricevere messaggi e alcune funzionalità, come la modalità Duetto e la modalità Stitch, saranno limitate. L’annuncio è arrivato nel Safer Internet Day, la giornata internazionale per la sensibilizzazione ai rischi che comporta internet. Oltre ...

sole24ore : Stop agli Isa per 85 tipi di attività, per chi ha debuttato nel 2019 e con calo dei ricavi del 33%… - Lory_Maggot : @psycholunatic_ Ah capisco allora No ecco io seguo pochissimo le loro 'vite private' quindi non so quanto gravi son… - xblunotte : RT @Linkiesta: I sindacati sposano la linea Draghi: stop ai sussidi, via agli investimenti - GiampaoloScopa : I sindacati sposano la linea Draghi: stop ai sussidi, via agli investimenti - christianrocca : RT @Linkiesta: I sindacati sposano la linea Draghi: stop ai sussidi, via agli investimenti -