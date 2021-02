Steam: il caso dello studio 'Very Positive' che ha cambiato nome per confondere i giocatori (Di giovedì 11 febbraio 2021) Uno sviluppatore indipendente ha pubblicato un nuovo gioco su Steam il 10 gennaio 2020. Questo gioco chiamato "Emoji Evolution" è una produzione progettata in modo molto semplice. Lo scopo di questo gioco bidimensionale è creare qualcosa di nuovo utilizzando le icone presentate e raggiungere la fine del gioco. Tuttavia la notizia si focalizza più sul nome dello studio di sviluppo che sul gioco stesso. Come sappiamo, all'interno di Steam, c'è una sezione con le opinioni degli utenti sul gioco nelle pagine dei giochi pubblicati. Gli utenti possono votare dando inoltre le loro opinioni sui giochi che hanno acquistato e provato. Tuttavia lo sviluppatore di Emoji Evolution ha cambiato il suo nome in "Very Positive" "Molto Positivo" ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 11 febbraio 2021) Uno sviluppatore indipendente ha pubblicato un nuovo gioco suil 10 gennaio 2020. Questo gioco chiamato "Emoji Evolution" è una produzione progettata in modo molto semplice. Lo scopo di questo gioco bidimensionale è creare qualcosa di nuovo utilizzando le icone presentate e raggiungere la fine del gioco. Tuttavia la notizia si focalizza più suldi sviluppo che sul gioco stesso. Come sappiamo, all'interno di, c'è una sezione con le opinioni degli utenti sul gioco nelle pagine dei giochi pubblicati. Gli utenti possono votare dando inoltre le loro opinioni sui giochi che hanno acquistato e provato. Tuttavia lo sviluppatore di Emoji Evolution hail suoin "" "Molto Positivo" ...

