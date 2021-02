Stazione Tiburtina, Politi: autisti non hanno servizi igienici (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma – “Potremmo soprannominarla la Stazione senza pace. Dopo aver chiesto alla Raggi di mettere in sicurezza le aree abbandonate che circondano i cantieri della Stazione Tiburtina, accogliamo le giuste proteste degli autisti ATAC che ad un esame dei lavori inerenti il nuovo capolinea, hanno dovuto constatare l’incredibile assenza di servizi igienici.” “Ci chiediamo cosa passi per la testa di chi disegna i progetti e di chi li approva, e’ veramente cosi’ difficile pensare che il personale in servizio sui mezzi dopo ore alla guida possa aver bisogno di un bagno?” “E ancora, in un periodo pandemico che ci ha insegnato ad avere una piu’ doverosa attenzione alle condizioni igienico- sanitarie, e’ ragionevole investire nella sicurezza dei propri dipendenti ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma – “Potremmo soprannominarla lasenza pace. Dopo aver chiesto alla Raggi di mettere in sicurezza le aree abbandonate che circondano i cantieri della, accogliamo le giuste proteste degliATAC che ad un esame dei lavori inerenti il nuovo capolinea,dovuto constatare l’incredibile assenza di.” “Ci chiediamo cosa passi per la testa di chi disegna i progetti e di chi li approva, e’ veramente cosi’ difficile pensare che il personale ino sui mezzi dopo ore alla guida possa aver bisogno di un bagno?” “E ancora, in un periodo pandemico che ci ha insegnato ad avere una piu’ doverosa attenzione alle condizioni igienico- sanitarie, e’ ragionevole investire nella sicurezza dei propri dipendenti ...

virginiaraggi : Proseguono i lavori per la riqualificazione del Piazzale davanti alla Stazione Tiburtina dopo la demolizione della… - alpinomatto84 : RT @virginiaraggi: Proseguono i lavori per la riqualificazione del Piazzale davanti alla Stazione Tiburtina dopo la demolizione della Tange… - sanry10 : RT @virginiaraggi: Proseguono i lavori per la riqualificazione del Piazzale davanti alla Stazione Tiburtina dopo la demolizione della Tange… - Paoloboi69 : RT @virginiaraggi: Proseguono i lavori per la riqualificazione del Piazzale davanti alla Stazione Tiburtina dopo la demolizione della Tange… - Bruno_Hibou : RT @virginiaraggi: Proseguono i lavori per la riqualificazione del Piazzale davanti alla Stazione Tiburtina dopo la demolizione della Tange… -