Star Wars, nuovo gioco in arrivo quest'anno dai creatori di FarmVille (Di giovedì 11 febbraio 2021) Zynga, il gigante dei giochi per mobile, sta lavorando a un nuovo gioco di Star Wars che uscirà quest'anno. La società con sede a San Francisco ha annunciato nel suo ultimo rapporto sugli utili che il nuovo gioco di Star Wars dovrebbe "essere lanciato gradualmente" all'inizio dell'estate. Il lancio completo potrebbe avvenire entro la fine dell'anno, tuttavia i programmi potrebbero cambiare in corso d'opera. questo è il primo gioco di Star Wars sviluppato da Zynga, ma non è la prima volta che l'azienda lavora a un gioco basato su una gigantesca IP. L'ultima grande uscita dell'azienda è stata Harry Potter: Puzzles & ...

