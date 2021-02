Spostamenti tra regioni | stop sino al 5 marzo Palestre | piscine e cinema verso riapertura graduale

RaiNews : Ipotesi #Cdm domani per prorogare il blocco degli spostamenti tra #regioni per contrastare il diffondersi del conta… - Corriere : ?? Prorogare il divieto di spostamento tra le regioni, anche gialle, oppure consentire il liberi tutti? È questa la… - salernonotizie : Verso proroga blocco spostamenti tra Regioni, ma spunta ipotesi ok a mobilità tra zone sicure - pomeriggio5 : Spostamenti tra regioni, cosa succederà? Si va verso la proroga del divieto fino al 5 marzo #Pomeriggio5 - italialcentro : RT @CiaoKarol: Coronavirus. Il bollettino di oggi, 11 febbraio: 391 morti. Stop agli spostamenti fra Regioni?: Coronavirus. Il bollettino d… -

Ultime Notizie dalla rete : Spostamenti tra

Tag: Dichiarazioni e adempimenti Scadenze Leggi ancheRegioni vietati fino al 15 febbraio: cosa può succedere dopo senza un governofra Regioni: quando si può fare Nuovo ...Comportarsi responsabilmente serve a restare in zona gialla e godersi piccole libertà di, così come di andare nei negozi o a pranzo al ristorante. Fondamentale è continuare a rispettare ...Coronavirus. Lo stop agli spostamenti anche tra Regioni gialle è in vigore fino al 15 febbraio ma potrebbe essere protratto fino al 5 marzo.In attesa della decisione del governo, le Regioni, attraverso i loro presidenti, anche se non all'unanimità, spingono per la via delle prudenza per quanto riguarda il mantenimento delle misure anti-Co ...