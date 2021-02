Spostamenti tra regioni | divieto fino al 5 marzo Palestre | piscine e cinema verso riapertura graduale

(Di giovedì 11 febbraio 2021) L'ultimo decreto del governo Conte e poi una nuova fase che i territori intendono avviare con il futuro premier, in vista del prossimo Dpcm che dovrebbe entrare in vigore dal 6. Il...

Fondamentali per il presidente del Mart " Le aperture nei weekend e glile regioni gialle . Nei fine settimana sarebbe sufficiente ampliare gli orari di apertura, permettendo di ...Le Regioni premono sul governo perché il divieto di sposatamentole regioni gialle in vigore fino alla mezzanotte di lunedì 15 febbraio venga prorogato . E forse ...il dl che vieta gli...'Chiederemo un incontro per una discussione a 360 gradi sul nuovo Dpcm' Potrebbe arrivare domani, in un Consiglio dei ministri ad hoc, il decreto legge per prorogare al 5 marzo il blocco degli spostam ...Dai territori arrivano sul tavolo del presidente incaricato Draghi nuove richieste in vista della scadenza del Dpcm Conte ...