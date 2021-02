Spostamenti regioni, Villani (Cts): “Pensabile riaprire” (Di giovedì 11 febbraio 2021) “Con i dati che abbiamo oggi sarebbe Pensabile un’apertura tra regioni sicure, però è tutto molto complesso, perché disciplinare i comportamenti dei singoli è molto difficile”. Lo ha detto a ‘Buongiorno’, su Sky Tg24, il presidente della società italiana di Pediatria e membro del Cts Alberto Villani, rispondendo alla domanda su cosa farebbe, a titolo personale in merito alla riapertura degli Spostamenti tra regioni. “Le valutazioni – ha aggiunto – vanno fatte, con dati alla mano, di volta in volta. È chiaro che la volontà è quella di aprire, ma deve essere un’apertura razionale, motivata, e soprattutto si deve avvalere di comportamenti che devono rimanere lo stesso prudenti. I dati che abbiamo adesso sono dati incoraggianti, nel senso che qualche risultato si è ottenuto, però basta veramente poco, ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 11 febbraio 2021) “Con i dati che abbiamo oggi sarebbeun’apertura trasicure, però è tutto molto complesso, perché disciplinare i comportamenti dei singoli è molto difficile”. Lo ha detto a ‘Buongiorno’, su Sky Tg24, il presidente della società italiana di Pediatria e membro del Cts Alberto, rispondendo alla domanda su cosa farebbe, a titolo personale in merito alla riapertura deglitra. “Le valutazioni – ha aggiunto – vanno fatte, con dati alla mano, di volta in volta. È chiaro che la volontà è quella di aprire, ma deve essere un’apertura razionale, motivata, e soprattutto si deve avvalere di comportamenti che devono rimanere lo stesso prudenti. I dati che abbiamo adesso sono dati incoraggianti, nel senso che qualche risultato si è ottenuto, però basta veramente poco, ...

