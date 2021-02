Sport Invernali oggi: orari, calendario, tv, streaming. Tutti gli eventi dell’11 febbraio (Di giovedì 11 febbraio 2021) oggi gli Sport Invernali, nonostante qualche rinvio, vedranno andare in scena diversi grandi eventi: giovedì 11 febbraio infatti si assegnano i primi titoli dei Mondiali di sci alpino che finalmente scatteranno a Cortina, in Italia. Le prime gare saranno i super-G. In programma anche due discese femminili di Coppa Europa a Santa Caterina. Altre rassegne iridate sono quelle dello snowbardcross, che ad Idre Fjall, in Svezia, vede andare in scena le finali maschili e femminili, dello speed skating, con le gare long distance, e dello skeleton, con le prime due manche delle gare individuali. In programma anche i Mondiali junior / under 23 di sci di fondo ed i Mondiali junior di combinata nordica e di salto con gli sci. Sport Invernali IN TV GIOVEDI’ 11 ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 febbraio 2021)gli, nonostante qualche rinvio, vedranno andare in scena diversi grandi: giovedì 11infatti si assegnano i primi titoli dei Mondiali di sci alpino che finalmente scatteranno a Cortina, in Italia. Le prime gare saranno i super-G. In programma anche due discese femminili di Coppa Europa a Santa Caterina. Altre rassegne iridate sono quelle dello snowbardcross, che ad Idre Fjall, in Svezia, vede andare in scena le finali maschili e femminili, dello speed skating, con le gare long distance, e dello skeleton, con le prime due manche delle gare individuali. In programma anche i Mondiali junior / under 23 di sci di fondo ed i Mondiali junior di combinata nordica e di salto con gli sci.IN TV GIOVEDI’ 11 ...

Gazzetta_it : Sci, Mondiali di Cortina. La Goggia rivela: “Mi ha chiamato Mattarella” - Ettore_Rosato : Forza alle nostre atlete e atleti ai mondiali di sci di #Cortina. Occasione per mostrare al mondo la bellezza delle… - OA_Sport : SPORT INVERNALI IN TV - La guida completa per non perdersi nessuna gara ed evento in programma oggi! - CiaoComo : “Premio Mauro Meroni” dedicato all’alpinismo e agli sport invernali - bbbnzl30 : @razorback7851 Il più grande sportivo di sempre è impossibile da stabilire Dovresti considerare tutti gli sport pos… -