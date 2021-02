Sport e Salute: la replica al Coni, 'noi rispettiamo il decreto legge' (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 feb. - (Adnkronos) - Sport e Salute, si legge in una nota della società, "ripetutamente e formalmente ha dato la più ampia disponibilità al Coni per prevedere una transizione ordinata e auspicabilmente condivisa nell'attuazione del decreto legge 5/2021. La Società ha improntato la sua azione e si è uniformata in maniera puntuale a quanto previsto nello stesso decreto". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 feb. - (Adnkronos) -, siin una nota della società, "ripetutamente e formalmente ha dato la più ampia disponibilità alper prevedere una transizione ordinata e auspicabilmente condivisa nell'attuazione del5/2021. La Società ha improntato la sua azione e si è uniformata in maniera puntuale a quanto previsto nello stesso".

