Spezia, ufficiale: il club annuncia il passaggio alla famiglia Platek (Di giovedì 11 febbraio 2021) E' finita ufficialmente l'era Volpi allo Spezia che da questo pomeriggio cambia proprietario. L'annuncio ufficiale è arrivato alle 15.30 sul sito del club."Spezia Calcio - annuncia la società - è lieta di annunciare l'acquisizione del club da parte della famiglia Platek. Robert Platek, insieme a sua moglie Laurie Platek e ai tre figli Amanda, Caroline, Robert Junior e con suo fratello Philip Platek, tutti grandi sostenitori della serie A, ha compiuto un investimento generazionale nel club Spezia Calcio, dando il via a un progetto a lungo termine".La famiglia Platek dichiara con grande entusiasmo: "Siamo felici per ...

