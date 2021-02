Spettacoli | Pollice Aiam | ‘incontro fra Draghi e comparto dia avvio a riapertura sale'

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 feb. (Adnkronos) - “Questo segnale così importante si incarni in concrete attenzioni non assistenzialistiche nei confronti dell'intero settore, ma bensì in una logica di oculata pianificazione delle riaperture, nonché in un progetto di investimento capillare sul territorio per le presenti e soprattutto per le future generazioni”. Questo il commento del presidente diFrancescantonioa seguito dell'incontro del presidente del Consiglio incaricato Mariocon il presidente Agis Carlo Fontana, il maestro Nazzareno Carusi, direttore artistico della Società della Musica e del Teatro “Primo Riccitelli” membroe Mario Lorini presidente Anec. Le 115 Associazioni musicali dimanifestano il proprio apprezzamento verso un segnale di assoluta novità, che il premier incaricato ...

